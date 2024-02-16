В Казани на станции метро «Площадь Тукая» продают мастерскую по ремонту обуви и одежды

В Казани продают мастерскую по ремонту обуви и одежды, а также ателье на станции метро «Площадь Тукая» за 550 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Avito.ru.

— Мастерская работает с открытия метро. Очень большой поток клиентов независимо от сезона. Окупаемость бизнеса примерно 2 месяца, — сказано в объявлении.

Продавец объяснил, что продает готовый бизнес из-за своего возраста и состояния здоровья.

Станцию метро «Площадь Тукая» открыли в Казани 27 августа 2005 года.

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