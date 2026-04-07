В Казани за неделю устранили 431 засор на сетях водоотведения
Специалисты «Водоканала» также ликвидировали 49 течей на водопроводе, на 31 объекте ремонт прошел без отключения воды
В Казани за минувшую неделю специалисты МУП «Водоканал» ликвидировали 431 засор на сетях водоотведения, сообщает мэрия.
Кроме того, устранено 49 течей на водопроводных трубах. На 31 объекте ремонтные работы проводились без отключения водоснабжения.
Также сотрудники предприятия устранили аварийную ситуацию на сетях водоотведения в районе Деревни Универсиады. На участке выполнили гидродинамическую промывку всей линии канализации.
