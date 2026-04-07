Более половины безработных в Татарстане имеют высшее образование

В основном это выпускники гуманитарных специальностей, выпуск которых превышает спрос на рынке труда

Фото: Артем Дергунов

Более половины официально зарегистрированных безработных в Татарстане имеют высшее образование — около 52% от общего числа, еще 32% обладают средним профессиональным образованием. Основная причина — перенасыщение рынка труда специалистами гуманитарных направлений, в частности юристами, экономистами и менеджерами, выпуск которых высок в Казани и республике в целом.

Спрос на специалистов смещен в сторону технических профессий и рабочих специальностей. По данным SuperJob, наибольшее количество вакансий в Татарстане приходится на ретейл, промышленность, строительство, транспорт и логистику, а также медицину. В промышленных предприятиях требуются инженеры-конструкторы, слесари и сварщики, в строительстве — проектировщики, сантехники и электромонтажники, в транспорте — водители грузовиков и комплектовщики, в медицине — врачи, средний персонал и фармацевты.

Ситуация отражает несоответствие подготовки выпускников образовательных учреждений и текущих потребностей рынка труда в Казани и республике.

Ариана Ранцева