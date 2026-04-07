Ограничение миграции обостряет дефицит рабочих на предприятиях Татарстана
Ранее вакансии компенсировались трудовыми мигрантами и работниками из других регионов
На рынке труда Татарстана отмечается дефицит технических кадров, несмотря на наличие большого числа безработных. Эксперты отмечают, что традиционный метод размещения вакансий и ожидания откликов больше неэффективен.
Крупные предприятия республики развивают партнерство с учебными заведениями, создавая корпоративные программы, оплачивая стипендии и формируя современные мастерские. Цель — подготовка новых специалистов для производств.
Ранее дефицит рабочей силы компенсировался за счет трудовых мигрантов и работников из других регионов, готовых к вахтовым методам. Сейчас ужесточение миграционного законодательства и рост конкуренции за кадры выявили реальный дефицит местных специалистов.
Подробнее читайте в материале «Реального времени».
