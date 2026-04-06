«Зенит-Казань» близок к потере чемпионства как никогда: «Локомотив» пока мощнее казанцев

Вербов считает новосибирцев «суперкомандой»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на прошлой неделе состоялись первые матчи полуфинальной серии казанского «Зенита» в плей-офф волейбольной Суперлиги. Подопечные Алексея Вербова испытали серьезные сложности с новосибирским «Локомотивом» и проиграли стартовую игру, но затем взяли реванш, сравняв счет в серии. На этом фоне усилились разговоры о возможной потере чемпионского титула казанцами. Разбор ситуации — в материале «Реального времени».

«Зенит-Казань» выиграл «регулярку»

Как и следует многократному чемпиону, «Зенит-Казань» начал нынешний плей-офф в статусе главного фаворита турнира. По итогам регулярного чемпионата команда заняла первое место в турнирной таблице Суперлиги. Казанцы потерпели всего два поражения при 30 победах, досрочно гарантировав себе итоговое лидерство.

На старте плей-офф казанский «Зенит» уверенно разобрался с «Новой». Соперники из Новокуйбышевска были разбиты в Казани со счетом 3:0. Хозяева площадки устроили разгром в первом сете — 25:11, после чего уверенно довели дело до победы — 25:16, 25:20. В ответном поединке Алексей Вербов позволил себе ротировать состав, выпустив на площадку ближайших резервистов. Этого все равно хватило для победы в трех партиях — 25:19, 25:19, 25:20.

Справившись в двух матчах, «Зенит» дожидался своего соперника по полуфиналу. В четвертьфинале «Локомотиву» противостояло неуступчивое «Белогорье». Белгородцы ухватили одну победу, но все равно проиграли в серии — 1:2. В итоге новосибирцы прошли дальше, а «Белогорье» выбыло.

По всем раскладам «Зенит-Казань» не должен был испытать проблем с «Локомотивом». На стороне казанцев кубковый опыт, чемпионский состав и статус победителя «регулярки». Однако на практике все оказалось сложнее.

«Локомотив» выиграл первый матч и забрал домашнее преимущество

«Локомотив» неожиданно для многих выиграл первую же игру в Казани. «Зенит» без проблем победил в стартовой партии — 25:21, но затем травму получил либеро казанцев Илья Федоров. Гости вырвались вперед как по инициативе на площадке, так и по счету на табло. Казанские волейболисты с огромным трудом смогли перевести поединок на тай-брейк, однако там лучше сыграли новосибирцы. 2:3 — и Казань, по сути, потеряла преимущество домашней арены.

Во втором матче «зенитовцам» уступать было уже нельзя. В серии до трех побед ситуация, в которой нужно отыграться с 0:2, могла стать катастрофичной. Хотя не безнадежной. Поэтому казанцы сыграли в ответной игре с заветным рвением. Многое получалось у Дмитрия Волкова, ставшего в итоге самым результативным в составе своей команды: 17 очков, и легендарного Максима Михайлова (15 баллов). Их выступление оказалось решающим. С большим трудом «Зенит-Казань» победил со счетом 3:1 (25:18, 18:25, 25:22, 27:25).

— На самом деле, что в прошлом матче, что в этом все решают какие-то мелочи. Команды достойны друг друга. Очень тяжело против них играть — отлично подают всегда, отодвигают от сетки. Сегодня мы чуть лучше сыграли на высоких мячах, чуть лучше держали съем. Длинные розыгрыши давали эмоции, но в то же время усталость, — прокомментировал победу доигровщик «Зенита-Казани» Волков.

«Суперкоманда» из Новосибирска

При счете 1:1 фаворитом серии и всего плей-офф стали новосибирцы. Слишком много сложностей возникает у «зенитовцев»: подопечные Вербова не справляются с подачей соперника и еле сдерживают атаку. После второй игры о превосходстве «Локомотива» говорил даже сам тренер «Зенита-Казани».

— Мы понимаем, кто стоит напротив. Там реально суперкоманда. Которая чувствует себя свободно, потому что после нескольких лет попала в четверку. Они играют с определенным фаворитом, но мы понимаем, что они нас не то что не боятся, а как будто даже ждут всегда. Эмоции, конечно, невероятные. Ради таких ты и живешь, работаешь. Приятно победить команду, которая просто вау! В первой игре из шести эйсов четыре были необязательные. А сегодня все 11 — это заслуга Новосибирска. Это неневозможно было принять. Мы выиграли третью партию с 19% приема против 70% у «Локо», как-то смогли атаку удержать. Это просто сжатие зубов, какой-то внутренний характер и понимание, куда мы поедем. Понимаю, что нас ждет там настоящий ад. Надо сейчас переключиться, отдохнуть, потому что сил за эти две игры было затрачено просто уйма, — цитирует Вербова пресс-служба клуба.

Тренер знает, о чем говорит, вряд ли это обычное заигрывание с соперником. В регулярном чемпионате «Зенит» проиграл лишь две игры, но оба поражения случились в матчах с «Локомотивом». Новосибирцы так и остались непобедимыми для казанских чемпионов в «регулярке».

Есть большая вероятность, что «Зенит-Казань» впервые за четыре года не выйдет в финал и потеряет чемпионский титул. Более того, подопечные Вербова за это время проиграли лишь один матч в трех последних плей-офф (за девять игр). Поражение от «Локомотива» в первой полуфинальной игре — уже сенсация сама по себе. Пламен Константинов наконец собрал команду, способную играть на равных с «Зенитом-Казанью».

Два следующих матча команды проведут в Новосибирске: 10 и 12 апреля в 15:00 по московскому времени. Казанскому «Зениту» необходимо выиграть хотя бы одну игру, чтобы вернуть серию в Казань. Задача максимум — победить дважды, задача минимум — не проиграть два раза подряд.