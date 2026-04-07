Минздрав Татарстана сообщил о состоянии пострадавших при ЧП в Нижнекамске

Всем пострадавшим своевременно оказана экстренная медпомощь

По состоянию на утро 7 апреля на стационарном лечении находятся 25 человек, пострадавших при происшествии в Нижнекамске. Конкретно в Нижнекамской районной многопрофильной больнице — 9 человек, в Республиканской клинической больнице — 6, в медорганизациях Москвы — 10. Состояние пациентов различной степени тяжести, стабильное, сообщила пресс-служба Минздрава Татарстана.



— События 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме» стали серьезным вызовом для системы здравоохранения. И нужно сказать, что это испытание система прошла с честью. Видим, что всем пострадавшим своевременно была оказана экстренная медицинская помощь, проведена грамотная маршрутизация пациентов, и среди тех, кто был госпитализирован, жизни всех госпитализированных были спасены. Это прямой результат четкой работы всех звеньев: спасателей, медицинского персонала предприятия, городской службы скорой медицинской помощи, Нижнекамской районной больницы, службы медицины катастроф Татарстана, Центроспаса МЧС России и Федерального центра медицины катастроф, клиник Нижнекамска, Казани и Москвы. И, конечно, Минздрава Татарстана и министра здравоохранения РТ Альмира Абашева, который лично руководил процессами, — сказала и. о. руководителя центра медицины катастроф Татарстана Лилия Чалая.

По ее словам, сработало несколько факторов. Первоочередные меры — грамотная маршрутизация, которую проводили как на месте аварии, так и в Нижнекамской больнице. Пострадавших быстро распределили по степени тяжести, точно определили, кого и в какое медицинское учреждение направлять. Маршрутизация и эвакуация пациентов прошли без сбоев. Второе — качественно проведенная диагностика и правильно подобранное лечение в специализированных стационарах.

Она также подчеркнула, что, как результат, по всем госпитализированным пациентам наблюдается позитивная динамика. Уже переведены из реанимации как минимум 6 человек в центрах Москвы и Казани, в Нижнекамске готовятся к выписке первые пациенты, резюмировала Чалая.

Ранее сообщалось, что число погибших после ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до 12 человек. Поисковая операция завершена. В компании указали имена всех погибших.



Никита Егоров