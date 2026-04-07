Заболеваемость ОРВИ в Татарстане остается ниже эпидпорога
С 30 марта по 5 апреля зарегистрировано 11 413 случаев — на 38,9% ниже эпидемического уровня
В Татарстане эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ остается стабильной. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.
С 30 марта по 5 апреля в республике зарегистрировано 11 413 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель находится на уровне предыдущей недели и ниже эпидемического порога на 38,9%.
Неделей ранее, с 23 по 29 марта, было зарегистрировано 11 304 случая заболевания — на 109 меньше. Тогда уровень заболеваемости был ниже эпидемического порога на 46%.
По данным ведомства, доля положительных результатов на грипп составляет 6,2% — выявлено 18 случаев. Среди них преобладают нетипированные вирусы гриппа А.
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости соблюдать базовые меры профилактики: регулярно проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими, дезинфицировать гаджеты, чаще мыть руки и по возможности сокращать время пребывания в местах массового скопления людей.
