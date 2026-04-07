«Китай нас просто «сметает», а мы агрессивную позицию не занимаем»

Депутат Госсовета РТ Ренат Мистахов попросил защитить российских экспортеров на внешних рынках

Российские предприятия рискуют потерять свои позиции на рынках Юго-Восточной Азии в конкуренции с китайскими производителями, если федеральные власти не будут усиливать политическое влияние и оказывать поддержку. Об этом заявил депутат Госсовета РТ, глава СК «Ак Барс» Ренат Мистахов на заседании Комитета ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.



— Китай нас просто сметает, и все, что есть (т.е. на внутреннем рынке РФ, — прим. ред.) идет из Китая. Мы же (т.е. федеральные власти) никакую агрессивную позицию не занимаем в части расширения экспорта. У нас есть только инструменты РЭЦ (субсидии на доставку экспортной продукции). Нам нужно больше использовать политические инструменты, которые позволяли бы заходить на новые внешние рынки, — отметил он.

В противном случае российские экспортеры могут потерять свои позиции, предупредил он: «Мы так (внешний) рынок растеряем. Наши зарубежные рынки начинают занимать китайцы, индусы и те страны, у кого осталась промышленность со времен СССР».

По его словам, в портфеле судостроительных компаний РФ экспортные заказы исчезли, хотя раньше составляли значительную часть. «Еще «посидим», и больше на эти рынки не зайдем», — опасается Ренат Мистахов.

В настоящее время глава СК «Ак Барс» ведет переговоры с заказчиками Индонезии, Малайзии: «Мы самостоятельно мотаемся, ездим, встречаемся. Половина месяца апреля — это у меня Индонезия, Малайзия и встречи там с торгпредами. Здесь все бросаешь, едешь туда, потому что нужно встречаться, разговаривать».

Луиза Игнатьева