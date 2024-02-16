На ремонт здания общежития №3 КФУ планируется выделить 250 миллионов рублей

На ремонт общежития №3 Казанского федерального университета из государственного бюджета будет направлено 250 миллионов рублей.

В здании по адресу Аделя Кутуя, д.2 будут проведены работы по капитальному ремонту, а именно:

Комплекс общестроительных работ — 12,6 миллиона рублей;

Комплекс работ по ремонту водоснабжения и водоотведения — 3,6 миллиона рублей;

Комплекс работ по ремонту систем отопления и вентиляции — 10,8 миллиона рублей;

Комплекс работ по ремонту слаботочных систем — 23,9 миллиона рублей;

Комплекс работ по ремонту системы внутреннего электроосвещения и силового оборудования — 31,8 миллиона рублей;

Комплекс технологических решений — 19,5 миллиона рублей;

Комплекс работ по ремонту лифтового оборудования — 5,9 миллиона рублей.

В общежитие проведут демонтажные работы, проложат новый трубопровод водоснабжения, проведут трубопроводы для отопления, а также установят новые громкоговорители. Будет отремонтирована столовая.

В октябре 2023 года в общежитии №4 Казанского федерального университета произошел пожар. При этом еще в мае этого года МЧС обращалось с иском к КФУ в арбитражный суд из-за грубых нарушений в части мер пожарной безопасности.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина