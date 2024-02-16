Цены на нефть слабо колеблются, Brent торгуется у $82,8 за баррель

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.14 по московскому времени составила $82,81 за баррель и оказалась на 5 центов ниже, чем на закрытии предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 8 центов и достигли $78,11 за баррель.

Ранее, 15 февраля, сообщалось, что нефтяные цены снижаются на фоне опасений по поводу спроса и более быстрого подъема экономики. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,42% и составила $81,26 за баррель.

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Разил Самигуллин