Официальная безработица в Татарстане зафиксирована на рекордно низком уровне

На 1 марта зарегистрированы 3,7 тыс. безработных при численности рабочей силы 2,07 млн человек

Фото: Динар Фатыхов

Рынок труда Татарстана показал рекордно низкий уровень официальной безработицы за первые два месяца 2026 года — всего 0,18% от численности рабочей силы.

По данным кадрового центра «Работа России», на 1 марта официально зарегистрированы 3,7 тысячи безработных при общей численности рабочей силы республики 2,07 млн человек. На рынке сохраняется высокий спрос на кадры: размещено 52,4 тысячи вакансий, коэффициент напряженности составляет 0,07 человека на вакансию, то есть на каждого безработного приходится 14 свободных рабочих мест.

При этом данные SuperJob показывают, что в первом квартале 2026 года число вакансий в Татарстане сократилось на 20%, а число соискателей выросло на 36%. Специалисты отмечают, что реальная безработица может быть в 3–5 раз выше, так как многие граждане не регистрируются в центрах занятости из-за низкой зарплаты или тяжелых условий труда, особенно по техническим специальностям.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ариана Ранцева