Скончался первый руководитель налоговой службы в Татарстане Шамиль Бадамшин

Шамиль Бадамшин родился 21 ноября 1939 года в городе Котласе Архангельской области. 1969 году окончил Казанский финансово-экономический институт. Бадамшин был награжден множеством наград, среди них почетная грамота РТ, благодарственное письмо президента республики, медаль «За доблестный труд», почетное звание «Заслуженный экономист РТ» и др.

Отслужив три года в армии Бадамшин поступил в институт и после этого начал движение по карьерной лестнице. Начиная старшим ревизором инспектором он дослужился до поста заместителя начальника госдоходов Министерства финансов ТАССР. Затем занимал пост замминистра финансов татарской АССР, после чего стал начальником государственной налоговой инспекции. С 1992 года стал начальником Государственной налоговой инспекции, а с 1998 по 2008 являлся советником президента республики.

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Разиль Самигуллин