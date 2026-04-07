Футболист «Рубина» Безруков рассказал, кому посвятил гол в ворота «Сочи»

Мяч полузащитника стал победным для казанской команды

Хавбек «Рубина» Руслан Безруков рассказал, кому посвятил свой гол в ворота «Сочи» (1:0) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его мяч стал единственным и принес победу казанской команде с минимальным счетом.

— Я хотел сначала отпраздновать, как Беллингем. Ведь я забивал здесь в прошлый раз и так отметил тот гол. Было желание большое. Но у меня было обещание вот так отпраздновать гол Вове — нашему диктору, который раньше работал на наших играх. Пообещал ему так отпраздновать гол, — сказал Безруков в микст-зоне после матча в Сочи.

Также Безруков отметил важность победы на выезде над «Сочи», хотя сама игра в исполнении «Рубина» выдалась не очень хорошей.

— Достаточно тяжелый матч, потому что давно у нас не было выездных побед и не хватало этих эмоций победных. Тяжелый матч, и самое главное, что набрали три очка. Будем стараться дальше двигаться и стараться набирать очки не только дома, но и в гостях, — сказал Безруков.

«Рубин» после победы над «Сочи» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице, обойдя московское «Динамо». В активе команды Франка Артиги стало 33 очка.

Следующий матч «Рубин» проведет 11 апреля в Казани с «Оренбургом» в 16:30 мск.

Зульфат Шафигуллин