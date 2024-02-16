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Объем ВРП Татарстана составил 103,6% к уровню 2022 года

11:13, 16.02.2024
Объем ВРП Татарстана составил 103,6% к уровню 2022 года
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам прошлого года ВРП республики составил 103,6% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года. ВРП составил 4,103 трлн рублей. Об этом на итоговой коллегии ведомства сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Нефтедобыча и обрабатывающее производство внесли существенный вклад. Объем инвестиций в основной капитал перешагнул отметку в 1 трлн рублей.

Напомним, в прошлом году раис республики Рустам Минниханов поставил задачу достичь роста ВРП в 103,6%.

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Разиль Самигуллин
Экономика Татарстан
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