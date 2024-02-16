Ключевая ставка останется на уровне 16% — эксперты

Фото: realnoevremya.ru/Арсений Губаев

По мнению экспертов, ключевая ставка не изменится на заседании Центробанка 16 февраля, которое начнется в 13.30. Они ссылаются на комментарии представителей регулятора. О схожих ожиданиях эксперты заявляли еще 14 февраля.

Замедление роста кредитования и инфляция могут привести к повышению ставки, но такой исход маловероятен. Однако эксперты считают, что ЦБ все же не будет снижать ключевую ставку и на следующем заседании — 22 марта.

— Конечно, решение в следующем месяце будет зависеть от актуальных на тот момент макропоказателей: данных по инфляции, объему выдач по кредитам, ставок по кредитам, стоимости рубля. Полагаем, что позднее в первом полугодии 2024 года регулятор все-таки приступит к постепенному смягчению монетарной политики. Вероятно, первый шаг составит 0,25-0,5 п.п. В ожидании снижения «ключа» и на фоне замедления темпов кредитования банки в среднесрочной перспективе могут уже в марте начать снижать ставки по вкладам, — напомнил заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (входит в Группу IDF Eurasia) Вадим Шамин.

Еще одну версию высказал начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко:

— Вероятность дальнейшего ужесточения (после 16 февраля), на наш взгляд, отсутствует, а возможность какого-либо смягчения позиции ЦБ пока минимальна. Хотя в инфляции начинают постепенно проявляться признаки замедления, процесс пока имеет неустойчивый характер.

График изменения ключевой ставки Банка России. Скриншот realnoevremya.ru сайта ЦБ

При этом инфляционные ожидания, играющие важную роль для ЦБ, остаются повышенными. В розничном кредитовании в конце 2023 года наблюдались признаки замедления, однако темпы кредитования корпоративного сектора и выдачи льготной ипотеки оставались повышенными, что поддерживало инфляционные риски со стороны спроса. Сегодня российский президент сообщил, что в январе банковский кредитный портфель юрлиц сократился на 0,2%, а розничный — вырос на 0,2%.

Январская динамика, судя по всему, во многом стала результатом зависимости от сильного сезонного фактора в начале года, поэтому вряд ли внесет какие-либо коррективы в оценки ЦБ. Наконец, остаются в силе все бюджетные проинфляционные риски на текущий год. В данных условиях наиболее логичным действием для ЦБ будет пауза с сохранением четкого сигнала о необходимости поддерживать текущий уровень ставки. Ожидаем, что ЦБ приступит к снижению ключевой ставки не раньше второго полугодия 2024 г. (в этом случае это будет на опорном заседании в июле), при этом регулятор, вероятно, постарается до последнего воздерживаться от сигналов к смягчению политики.

— Центральный банк ввел ключевую ставку в 2013 году в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики. Ее пиковые значения за последние 10 лет достигали 17% в период с 16 декабря 2014 года по 1 февраля 2015 года, а рекордное значение в 20% наблюдалось с 28 февраля по 10 апреля 2022 года. Текущая ставка в 16% — третья по величине за всю историю, — напомнил Шанин.

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Разиль Самигуллин, Галия Шакирова