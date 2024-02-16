Ключевая ставка останется на уровне 16% — эксперты
По мнению экспертов, ключевая ставка не изменится на заседании Центробанка 16 февраля, которое начнется в 13.30. Они ссылаются на комментарии представителей регулятора. О схожих ожиданиях эксперты заявляли еще 14 февраля.
Замедление роста кредитования и инфляция могут привести к повышению ставки, но такой исход маловероятен. Однако эксперты считают, что ЦБ все же не будет снижать ключевую ставку и на следующем заседании — 22 марта.
— Конечно, решение в следующем месяце будет зависеть от актуальных на тот момент макропоказателей: данных по инфляции, объему выдач по кредитам, ставок по кредитам, стоимости рубля. Полагаем, что позднее в первом полугодии 2024 года регулятор все-таки приступит к постепенному смягчению монетарной политики. Вероятно, первый шаг составит 0,25-0,5 п.п. В ожидании снижения «ключа» и на фоне замедления темпов кредитования банки в среднесрочной перспективе могут уже в марте начать снижать ставки по вкладам, — напомнил заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (входит в Группу IDF Eurasia) Вадим Шамин.
Еще одну версию высказал начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко:
— Вероятность дальнейшего ужесточения (после 16 февраля), на наш взгляд, отсутствует, а возможность какого-либо смягчения позиции ЦБ пока минимальна. Хотя в инфляции начинают постепенно проявляться признаки замедления, процесс пока имеет неустойчивый характер.
При этом инфляционные ожидания, играющие важную роль для ЦБ, остаются повышенными. В розничном кредитовании в конце 2023 года наблюдались признаки замедления, однако темпы кредитования корпоративного сектора и выдачи льготной ипотеки оставались повышенными, что поддерживало инфляционные риски со стороны спроса. Сегодня российский президент сообщил, что в январе банковский кредитный портфель юрлиц сократился на 0,2%, а розничный — вырос на 0,2%.
Январская динамика, судя по всему, во многом стала результатом зависимости от сильного сезонного фактора в начале года, поэтому вряд ли внесет какие-либо коррективы в оценки ЦБ. Наконец, остаются в силе все бюджетные проинфляционные риски на текущий год. В данных условиях наиболее логичным действием для ЦБ будет пауза с сохранением четкого сигнала о необходимости поддерживать текущий уровень ставки. Ожидаем, что ЦБ приступит к снижению ключевой ставки не раньше второго полугодия 2024 г. (в этом случае это будет на опорном заседании в июле), при этом регулятор, вероятно, постарается до последнего воздерживаться от сигналов к смягчению политики.
— Центральный банк ввел ключевую ставку в 2013 году в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики. Ее пиковые значения за последние 10 лет достигали 17% в период с 16 декабря 2014 года по 1 февраля 2015 года, а рекордное значение в 20% наблюдалось с 28 февраля по 10 апреля 2022 года. Текущая ставка в 16% — третья по величине за всю историю, — напомнил Шанин.
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