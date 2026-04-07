Индекс Мосбиржи превысил 2 800 пунктов впервые с 31 марта

Фото: Артем Дергунов

Индекс Московской биржи в ходе основной торговой сессии превысил 2,8 тыс. пунктов впервые с 31 марта 2026 года. Соответствующие данные опубликованы на торговой площадке.

По состоянию на 15:39 мск индекс Мосбиржи составил 2 800,4 пункта, увеличившись на 0,56% в течение дня. Причем к 15:44 мск индекс вырос на 0,58%, до 2 800,9 пункта.

В свою очередь, индекс РТС находился на уровне 1 120,76 пункта (+0,58%).

Никита Егоров