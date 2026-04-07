Новый российский носитель «Союз-5» готовится к первому старту

Разработка завершена в 2025 году, сроки запуска сдвигались для дополнительных проверок

Ракета-носитель «Союз-5» установлена в вертикальное положение на космодром Байконур и может быть запущена в ближайшее время. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

По его словам, разработка ракеты была завершена в 2025 году, после чего проведены необходимые испытания. Сейчас носитель находится на стартовой площадке, и в ближайшее время могут появиться новости о проведении пуска. Заявление было сделано на марафоне «Космос со «Знанием», организованном «Роскосмосом» и Российским обществом «Знание» в рамках Недели космоса.

Ранее заместитель гендиректора «Роскосмоса» по ракетным проектам Дмитрий Баранов сообщал, что первый пуск «Союза-5» ожидается в конце марта 2026 года с космодрома Байконур. Изначально запуск планировался до конца 2025 года, однако сроки были скорректированы для проведения дополнительных проверок бортовых систем и наземного оборудования.

Ариана Ранцева