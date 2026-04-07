Стереотипы и декретный отпуск мешают женщинам найти работу в Татарстане
Многие востребованные профессии в промышленности и транспорте считаются «мужскими», ограничивая выбор женщин
По данным кадрового центра «Работа России», среди официально зарегистрированных безработных в Татарстане 67% — женщины, а 36% — граждане старше 50 лет.
Эксперты отмечают, что женщины сталкиваются с трудностями трудоустройства из-за гендерных стереотипов: многие востребованные промышленные профессии считаются «мужскими». Также препятствием становятся декретный отпуск и отсутствие гибких форматов работы, таких как частичная занятость или удаленная работа.
Люди старше 50 лет сталкиваются с возрастной дискриминацией, особенно в IT и современных производственных секторах. Работодатели часто ограничивают возраст кандидатов 45 годами, а у старших специалистов наблюдаются разрывы в цифровых навыках и стереотипы о медленном обучении.
