Стереотипы и декретный отпуск мешают женщинам найти работу в Татарстане

12:26, 07.04.2026

Многие востребованные профессии в промышленности и транспорте считаются «мужскими», ограничивая выбор женщин

Фото: Артем Дергунов

По данным кадрового центра «Работа России», среди официально зарегистрированных безработных в Татарстане 67% — женщины, а 36% — граждане старше 50 лет.

Эксперты отмечают, что женщины сталкиваются с трудностями трудоустройства из-за гендерных стереотипов: многие востребованные промышленные профессии считаются «мужскими». Также препятствием становятся декретный отпуск и отсутствие гибких форматов работы, таких как частичная занятость или удаленная работа.

Люди старше 50 лет сталкиваются с возрастной дискриминацией, особенно в IT и современных производственных секторах. Работодатели часто ограничивают возраст кандидатов 45 годами, а у старших специалистов наблюдаются разрывы в цифровых навыках и стереотипы о медленном обучении.

Подробнее читайтев материале «Реального времени».

Ариана Ранцева

Читайте также