Начо объяснил, почему игра с «Сочи» выдалась тяжелой для казанского «Рубина»

Чилийский полузащитник прокомментировал гостевую победу над сочинцами

Полузащитник «Рубина» Игнасио Начо Сааведра объяснил, почему победа над «Сочи» (1:0) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) выдалась настолько тяжелой для казанцев. Чилийский футболист казанской команды считает, что в Сочи никому не будет играть легко против подопечных Игоря Осинькина.

Первую часть сезона Начо провел в «Сочи», откуда зимой на правах аренды перебрался в «Рубин».

— Это был домашний стадион для меня раньше, когда я выступал за «Сочи». Но сейчас мой дом — Казань и «Рубин». Первый тайм мы играли неплохо, но во втором тайме нам следовало играть лучше. Мы теряли контроль мяча, что привело к тому, что матч сложился для нас очень сложно.



— Это первая гостевая победа для «Рубина» с июля. Какие эмоции это даст команде?

— На самом деле, это самое главное — что мы выиграли и взяли три очка. И я думаю, что нам нужно фокусироваться на этом. Мы играли в Сочи, где никому не бывает просто. Но мы выиграли, а если говорить об игре — мы разберем с тренерским штабом те моменты, которые у нас не получались, в ходе подготовки. Но сегодня самое важное — что мы смогли взять важные три очка, — сказал Начо в микст-зоне после матча в Сочи.

«Рубин» после 23-го тура имеет в своем активе 33 набранных очка и занимает седьмое место. В турнирной таблице команда Франка Артиги обошла московское «Динамо», имеющее 31 балл. Следующий матч «Рубин» проведет 11 апреля в Казани против «Оренбурга», начало — в 16:30 мск.

Зульфат Шафигуллин