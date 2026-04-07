Назван разрыв между зарплатами в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге
Москвичи зарабатывают на 90 тыс. больше татарстанцев
Жители Татарстана зарабатывают в среднем почти на 50% меньше, чем москвичи, и на 25% меньше петербуржцев. Расчеты сделаны на основе данных Росстата.
Отметим, что, согласно статистике, среднемесячная начисленная зарплата работников предприятий и организаций в Татарстане по итогам 2025 года составила 90 515 рублей. В то же время в Москве этот показатель равен 180 861 рублю, а в Санкт-Петербурге — 121 475 рублям.
Таким образом, средняя зарплата в Москве примерно на 90,3 тыс. превышает зарплату в Татарстане, а в Санкт-Петербурге она больше, чем в республике, на 30,9 тыс. рублей.
