С 2 июня из Казани назначены дополнительные поезда на юг России

Поезда будут курсировать через день в Адлер и Новороссийск, предусмотрены остановки в Ульяновске, Саратове и Волгограде

С 2 июня на Горьковской железной дороге назначены дополнительные поезда из Казани на южные курорты России, сообщает ГЖД.

Поезд №491/492 сообщением Казань — Адлер будет курсировать через день. Состав отправляется из Казани с 2 июня в 07:20, в обратном направлении из Адлера с 4 июня в 10:41.

Поезд №509/510 сообщением Казань — Новороссийск также будет курсировать через день. Отправление из Казани — 6 июня в 22:48, из Новороссийска — 9 июня в 00:25. В пути предусмотрены остановки в Ульяновске, Саратове и Волгограде.

Кроме того, летом на Горьковской магистрали курсирует детский поезд №583/584 Казань — Анапа. Он будет отправляться по отдельным датам с июня по август.

Билеты доступны через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» и в кассах вокзалов.

Ариана Ранцева