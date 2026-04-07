В Татарстане с начала года на чаевые оставлено более 50 миллионов рублей

Средний чек вырос с 343 до 378 рублей, сервис «Нетмонет» запустил рейтинг самых щедрых гостей

Фото: Максим Платонов

С начала 2026 года в Татарстане на чаевые оставлено более 50 миллионов рублей. Средний чек чаевых вырос с 343 до 378 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом «Реальному времени» рассказали в сервисе «Нетмонет».

В республике запущен рейтинг самых щедрых гостей. Для каждого города и ресторана создается отдельный топ гостей — «Легенд», в котором учитывается совокупная сумма чаевых. В Татарстане средний размер чаевых в городах Елабуге и Болгаре превышает показатели крупных туристических городов, таких как Краснодар и Санкт-Петербург.

В 2025 году гости заведений Татарстана оставили более 285 миллионов рублей чаевых. Сервис уже функционирует в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Новосибирской области, где участвуют свыше 70 тысяч пользователей.

Ранее «Реальное время» писало, что электронные чаевые вызывают у россиян недоверие: 64% предпочитают наличные.



Ариана Ранцева