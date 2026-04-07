Казанские ученые создали ферментное средство для очистки овощей и фруктов

Добавка позволяет удалять до 99% патогенных бактерий, эффективность подтверждена двумя независимыми методами

Фото: Динар Фатыхов

Ученые Казанского федерального университета совместно с исследователями Научного центра компании SPLAT Global протестировали ферментную добавку к моющему средству, которая позволяет удалять до 99% патогенных бактерий с поверхности овощей, фруктов и зелени, сообщает ТАСС.

По словам заведующего кафедрой генетики Высшей школы биологии КФУ Айрата Каюмова, обычное мытье водой не полностью удаляет болезнетворные микроорганизмы, которые попадают на продукты вместе с частицами почвы и остатками органических удобрений.

Наиболее высокие показатели эффективности достигнуты при очистке салата, огурцов, сельдерея и яблок: количество грамположительных бактерий S. aureus и E. faecalis уменьшалось до 100 раз, грамотрицательных видов — до 20 раз по сравнению с мытьем средством без ферментов. Эффективность 90–99% подтверждена методом подсчета колониеобразующих единиц и количественной ПЦР.

Комбинацию ферментов разработал Научный центр SPLAT Global, российские ученые подали патентную заявку на изобретение. Исследование опубликовано в международном журнале AIMS Microbiology.

Ариана Ранцева