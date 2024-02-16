Причиной смерти Алексея Навального* мог стать оторвавшийся тромб

УФСИН ЯНАО сообщило о смерти оппозиционера Алексея Навального*. По информации RT, у него оторвался тромб.



— 16 февраля в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А.* после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, — написано в сообщении.



Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А.* в ИК №3. В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В августе 2023-го Алексея Навального* приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества, а в сентябре 2023 года суд признал законным приговор по его делу.

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Нафиса Миннехузина