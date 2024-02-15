Итоги дня: новые меры поддержки семьи, ликвидация юрлица «Детского мира», морозы в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 14 февраля:
- В России могут появиться новые меры поддержки семей. Их анонсировал президент страны Владимир Путин. Он уточнил, что в этой сфере разработали большую программу, которую еще будут совершенствовать.
- Депутаты Госдумы предлагают отменить НДФЛ на доходы, которые не превышают 30 тысяч рублей в месяц. Принятие данного закона станет ощутимой мерой поддержки для малообеспеченных граждан страны, поскольку по инициативе планируется освобождение от уплаты НДФЛ лиц, у которых годовой доход не превышает 360 тысячи рублей, считают авторы законопроекта.
- Госдума также приняла в первом чтении законопроект, который предлагает наделить правовым статусом центры раннего физического развития детей. Их начнут создавать в российских регионах. Такие центры будут получать поддержку от государства. По словам первого заместителя председателя Комитета по физкультуре и спорту Дмитрия Пирога, целями их создания является развитие способностей детей к занятиям физической культурой и спортом, а также выявление одаренных детей.
- Кроме того, нижняя палата парламента РФ в первом чтении приняла законопроект о запрете треш-стримов. В документе законопроекта отмечается, что распространение фото- и видеоматериалов с изображением противоправных действий, совершенных с жестокостью будет являться основанием для включения ресурса в единый реестр запрещенных в России сайтов. Причинами включения в список реестра также станут демонстрация последствий противоправных деяний и призыв к их совершению.
- Венгрия встала на пути нового пакета антироссийский санкций. Предполагалось, что они коснутся почти 200 физлиц и компаний из России, Китая и других стран. Однако они не были приняты из-за позиции Венгрии.
- Россия впервые стала покупать какао-бобы в Турции. По данным турецкой статистики, в 2023 году импорт составил почти $1,8 миллиона. При этом Эстония остается основным поставщиком шоколадного сырья в Россию: в прошлом году импорт из этой страны составил $24 миллиона.
- Акционеры «Детского мира» приняли решение о ликвидации ПАО. Об этом сообщили в компании. Уточняется, что они получат имущество ликвидируемой компании, которое останется после завершения расчетов с кредиторами в рамках ликвидации пропорционально количеству принадлежащих им акций. Все акции ликвидированного ПАО «Детский мир» будут погашены. IPO компании произошло ровно 7 лет назад, однако публичная модель была признана ключевыми собственниками неэффективной.
- Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в деловом форуме «Исфахан — Татарстан». На нем представители двух стран обменялись опытом в социально-экономическом и промышленном развитии регионов, а также наметили области для сотрудничества между Россией и Ираном.
- В Татарстане появилось новое приложение в «Госуслугах» для экономии времени.Теперь, чтобы получить услугу в МФЦ, можно предоставить документы из профиля на «Госуслугах» по QR-коду. Для этого необходимо предварительно дать разрешение на передачу данных в приложении «Госуслуги». Такой подход ускоряет процесс обслуживания и предотвращает ошибки, которые могут возникнуть при ручном вводе информации в систему.
- Пять новых мировых судей избрали сегодня на 51-й сессии Госсовета РТ. Кандидатов представил зампред Верховного суда республики Айдар Галиакберов на заседании местного парламента.
- В 2023 году жители Татарстана отдали телефонным мошенникам 4 млрд 223 млн рублей. Чаще всего (почти в 40% случаев) злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и служб безопасности банков. Также мошенники стали использовать новую схему обмана.
- В текущем году маршрутная автобусная сеть республики Татарстан сократилась на 35 маршрутов по сравнению в 2023 годом — до 208. При этом объем субсидирования из республиканского бюджета увеличился на 10% и составляет 229,8 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени» рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.
- Треть всех преступлений в Татарстане за 2023 год пришлась на дистанционные мошенничества. Татарстанцы отдали мошенникам более 4 миллиардов рублей. Об этом заявил врио главы МВД республики Алексей Соколов, выступая на сессии Госсовета РТ. Генерал-майор предлагает ужесточить законодательство для операторов связи. Подробности — в материале «Реального времени».
- Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего директора ООО «КСИЛ Миллениум». Его подозревают по ч. 2 ст. 199 УК России (уклонение от уплаты налогов). По версии следствия, руководитель казанской фирмы вводил в заблуждение налоговиков с 2018 по 2021 годы, внося в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с четырьмя контрагентами.
- В Казани проектируют одну из самых больших школ в стране — на 2500 мест. В настоящее время специалисты изучают варианты организации пространства внутри здания и размещения такого типа учебных заведений, чтобы вписать их в инфраструктуру города.
- В знаменитом особняке купца Маркова на ул. Баумана запускают одноименную сеть отелей. Смену формата с апартаментов на привычную гостиницу и скорый запуск «Реальному времени» подтвердили эксперты недвижимости, знакомые с проектом. Подробности — в нашем материале.
- В Татарстане ожидаются 37-градусные морозы. Об аномальных холодах предупредили в Гидрометцентре республики. Сильные морозы стоит ждать в пятницу, 16 февраля. Ночью и утром температура воздуха может достигать отметок в -25 до -30 градусов, а в некоторых районах — от -32 до -37 градусов. По этой причине в школах республики могут отменить занятия. Об этом предупредили в Министерстве образования и науки республики, порекомендовав приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды детей за пределы районов при температуре -25 градусов.
- Днем 15 февраля гражданские объекты в Белгороде подверглись обстрелу ВСУ. Погибли пять человек, еще 18 получили ранения, написал в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Кроме того, по его словам, в Белгороде получили повреждения семь частных домовладений. Окна были выбиты в пяти многоквартирных домах, повреждения от осколков получили порядка пяти автомобилей. Также был поврежден один магазин.
Ключевые события 722-го дня специальной военной операции на Украине:
- Утром 15 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.
- На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Берестовое, Песчаное Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и отразили атаку штурмовой группы 30-й механизированной бригады в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
- Потери ВСУ составили до 105-ти военнослужащих, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки: «Caezar» французского производства и «Гвоздика».
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- Потери противника составили до 305-ти военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, в том числе БМП «Bradley» производства США, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 атак противника, а также нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 79-й десантно-штурмовой, 24-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Ленинское, Константиновка и Парасковиевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 360-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП «Bradley» производства США, а также 27 автомобилей.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы производства Великобритании: FH-70 и L119, а также гаубицы: «Мста-Б», Д-30 и три орудия Д-20.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Владимировка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.
- Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH-70 производства Великобритании, две гаубицы М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Херсонском направлении российские войска ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка и Янтарное Херсонской области. Противник потерял до 20-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ, а также живая сила и военная техника в 102-х районах.
- Средствами ПВО в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM производства США.
- Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Волноваха, Еленовка Донецкой Народной Республики, Любимовка, Инженерное, Пологи, Очеретоватое Запорожской области и Великие Копани Херсонской области.
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- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12485 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15056 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18729 единиц специальной военной автомобильной техники.
Галия Шакирова
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