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В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

05:54, 20.01.2025
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
Фото: Мария Зверева

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — говорится в сообщении.

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