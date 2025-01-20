В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

Фото: Мария Зверева

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — говорится в сообщении.