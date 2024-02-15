ВСУ обстреляли Белгород — пять человек погибли

Днем 15 февраля гражданские объекты в Белгороде подверглись обстрелу ВСУ. Погибли пять человек, еще 18 получили ранения, написал в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



Кроме того, по его словам, в Белгороде получили повреждения семь частных домовладений. Окна были выбиты в пяти многоквартирных домах, повреждения от осколков получили порядка пяти автомобилей. Также был поврежден один магазин.

Российские ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над территорией региона, сообщили в Минобороны страны.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем telegram-канале, что Москва вынесет теракт в Белгороде на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН.

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Галия Гарифуллина