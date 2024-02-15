Миллион на маршрут в год: в Татарстане сократилось количество автобусов в сельской местности

Фото: /realnoevremya.ru/Максим Платонов

В текущем году маршрутная сеть республики Татарстан насчитывает 208 маршрутов, а объем субсидирования из республиканского бюджета составляет 229,8 миллионов рублей, что на 10% больше по сравнению с 2023 годом. Об этом «Реальному времени» рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

— Перечень финансируемых маршрутов на 2024 год сформирован на основании проведённого Министерством мониторинга выполнения программы муниципальными районами республики за 2023 год (наличия установленного маршрута и регулируемого тарифа), — заявили в ведомстве, добавив, что в рамках своих полномочий организовали 172 межмуниципальных маршрута регулярных перевозок, соединяющих центры муниципальных образований республики.

В Минтрансе напомнили, что согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», организация пассажирских перевозок в пределах муниципального образования относится к компетенции органов местного самоуправления.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Однако в целях комплексного развития сельских территорий, а также сохранения социально значимой маршрутной сети, связывающей населенные пункты с районными центрами, местами представления государственных и муниципальных услуг (многофункциональными центрами), учреждениями здравоохранения, образования и социальной защиты в муниципальных образованиях Республики Татарстан с 2018 года реализуется финансирование сельских перевозок по пригородным муниципальным маршрутам, — отметили в пресс-службе министерства.

Транспортная недоступность

Отметим, что в 2023 году в списке значилось 243 автобусных маршрута, а еще годом ранее 129. В Минтрансе не уточнили, какие именно населенные пункты лишились автобусного сообщения между собой, когда из перечня на 2024 год исключили 35 маршрутов. Учитывая количество сел и деревень в республике (более трех тысяч — прим. ред.) существующие не решают проблемы транспортной доступности. Подчас количества ежедневных рейсов даже на действующих маршрутов недостаточно для организации комфортных пассажирских перевозок для сельских жителей, а где-то автобус и вовсе приходит один или два раза в неделю.

Но перевозчики отказываются возить себе в убыток, а в министерстве ссылаются на подзаконные акты и тарифы.

— В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2022 № 617 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа пригородного сообщения по регулируемым тарифам, проходящих по территории Республики Татарстан» основным условием выплаты субсидии, является заключенный муниципальный контракт между организатором муниципального маршрута (Исполком муниципального района) и перевозчиком. Расчет потребности в субсидировании производится исходя из 2-х кругорейсов в день, 365 дней, тарифа на перевозку за 1 пассажиро-километр, установленного Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам, с учётом заполняемости автобуса — 50%. Нормативы затрат рассчитаны ГБУ «ЦЭСИ РТ» по классам автобусов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Тариф «эконом» не работает

Вопрос «Реального времени» о том, восстановят ли, хотя бы в период летнего сезона автобус, который связывал железнодорожную станцию Свияжск с собственно островом-градом, также остался без ответа. Речь идет о маршруте «Нижние Вязовые — Остров Град Свияжск — Нижние Вязовые, работавшем в тестовом режиме в 2022 году.

О его восстановлении мечтают и немногочисленные жители очень популярного у туристов Свияжска, и казанцы, и пригородная железнодорожная компания «Содружество». Как рассказали в компании, они неоднократно обращались с такой просьбой в различные инстанции и в администрацию Зеленодольского муниципального района, отмечая, что этот автобус позволяет желающим увидеть одну из главных достопримечательностей Татарстана добраться до нее от станции за считанные минуты, экономя время и деньги. По подсчетам «Содружества», комбинированный маршрут «электричка-автобус до Свияжска» (170 рублей в одну сторону) дешевле почти в 5 раз по сравнению с автобусными турами.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

— Данный автобусный маршрут убыточный. В связи с чем, Исполнительным комитетом ЗМР в адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан направлено обращение о выделении денежных средств для субсидирования в 2024 году автобусного маршрута «Нижние Вязовые- Остров град Свияжск- Нижние Вязовые».

До настоящего времени финансирование не выделено, движение автобусного маршрута «Нижние Вязовые — Остров Град Свияжск — Нижние Вязовые» не представляется возможным, — ответили в администрации «Реальному времени», сообщив, что добраться до Свияжск автобусом все-таки можно, правда, автобус №410 «с. Нурлаты- о. Свияжск- пгт. Нижние Вязовые» ходит только 4 дня в неделю по очень затейливому маршруту.

Галия Шакирова