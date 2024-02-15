Жители Татарстана в 2023 году отдали телефонным мошенникам 4,2 млрд рублей

В 2023 году жители Татарстана отдали телефонным мошенникам 4 млрд 223 млн рублей. Чаще всего (почти в 40% случаев) злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и служб безопасности банков.

Также мошенники стали использовать новую схему обмана. После звонка от «сотрудника» с предложением продлить услуги связи преступники взламывают аккаунты и оформляют на жертв кредиты. Только в 2024 году в Татарстане было зарегистрировано около 100 подобных случаев с общим ущербом в 12 млн рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по Татарстану — начальник полиции республики Алексей Соколов.

Ранее 10 февраля сообщалось, что у казанской пенсионерки выманили 17 миллионов рублей — она продала две квартиры. Пенсионерке позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разил Самигуллин