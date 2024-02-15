В Казани проектируют одну из самых больших школ в стране — на 2500 мест

По поручению мэра Казани Ильсура Метшина разрабатывают проект школы на 2 500 мест. Сейчас специалисты изучают варианты организации пространства внутри здания и размещения такого типа школ, чтобы вписать их в инфраструктуру города.

Первую казанскую школу на 2 500 учеников планируют разместить в четырехэтажном здании. В центре сооружения организуют атриум, который объединит все этажи. Для школьников спроектируют арт-кластер — креативное пространство.

Учащиеся младших и старших классов будут учиться в разных корпусах здания. На первом этаже планируют расположить кабинеты для школьников начального и среднего звена, технокабинет для 5—9 классов, бассейн, столовую, спортзал и зону администрации. На втором этаже оборудуют кабинеты для учащихся вторых и средних классов, библиотеку, еще одну столовую, бассейн и спортзал. Третий этаж спроектируют для учеников 3—9 классов. Для младшеклассников выделят отдельный блок. Здесь же разместят актовый зал и еще один спортзал. Последний, четвертый, этаж предназначается для старшеклассников.

Ознакомившись с проектом, мэр заострил внимание на необходимости больших школ, но поставил задачу собрать в проекте самые передовые решения для создания дружелюбного и развивающего пространства для детей.

«В городе продолжается беби-бум, а в 2026 году в Казани за парты сядут более 200 тысяч школьников. Мы остаемся лидерами по данному показателю в Приволжском федеральном округе. Дети проводят в школе большую часть дня. Нам нужны большие современные школы, в которых все располагало бы к развитию и хорошей учебе», — сказал Ильсур Метшин.

В 2023 году в Казани установили городской рекорд по строительству школ. К 1 сентября в столице РТ двери распахнули сразу четыре новых учебных заведения на 6 тысяч учащихся. Всего за последние 10 лет в Казани построили 25 школ. В городе на ближайшие годы зарезервировано 63 участка под новые общеобразовательные учреждения. По количеству вводимых социальных объектов столица РТ является лидером среди городов-миллионников за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Школа-гигант на 2 500 мест впервые была построена в Москве. Учреждение занимает площадь более 40 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что весной в Кировском районе Казани откроется новый молодежный центр. Он займет свое место в здании бывшего Дома культуры вертолетного завода на улице Мало-Московской откроется молодежный центр «Вертолет». Его площадь составит 3,2 тысячи кв. м, сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разил Самигуллин