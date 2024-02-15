На директора казанской фирмы возбудили дело по подозрению в неуплате налогов на 79 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего директора ООО «КСИЛ Миллениум»». Его подозревают по ч. 2 ст. 199 УК России (уклонение от уплаты налогов).



По версии следствия, руководитель казанской фирмы вводил в заблуждение налоговиков. С 2018 по 2021 годы он вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с четырьмя контрагентами. Таким образом, он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 79 млн рублей.

В офисе фирмы был проведен обыск. Во время него следователи изъяли документацию и другие предметы, представляющие интерес для ведомства.

Сегодня в Татарстане под председательством прокурора республики Альберта Суяргулова состоялось заседание рабочей группы по устранению нарушений налогового законодательства. Глава надзорного ведомства потребовал от руководителей-должников устранить все нарушения.

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Айрат Назипов