Минобороны России сообщило о сбитом беспилотнике над Татарстаном за ночь

За минувшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник, в том числе один над Татарстаном. Об этом сообщили в Минобороны России.

14 БПЛА сбили над Брянской областью, шесть — над Калужской, по три — над Белгородской и Курской областями, по два — над Рязанской и Орловской областями.

Ранее утром МЧС объявило о возможной угрозе атак беспилотными воздушными судами в Татарстане и призвало жителей соблюдать осторожность. Сообщение об этом появилось в официальном приложении ведомства.