Президент России допустил новые меры поддержки семей

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

В России могут появиться новые меры поддержки семей. Их анонсировал президент страны Владимир Путин.

— С правительством согласуем некоторые вещи, может быть, к посланию ежегодному сформулируем и дополнительно еще объявим о дополнительных мерах, — сказал он во время визита на «Уралвагонзавод».

Он уточнил, что в этой сфере разработали большую программу, которую еще будут совершенствовать.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Если мы хотим сохраниться как этнос — ну или как этносы, населяющие Россию, — должно быть как минимум два ребенка. А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три ребенка, — передает его слова «РИА Новости».

Напомним, в Татарстане в два раза выросло количество многодетных семей. Их число увеличилось до 50 тысяч.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов