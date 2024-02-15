Из-за холодов в татарстанских школах могут отменить занятия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане могут отменить школьные занятия из-за сильных морозов. Об этом предупредили в Министерстве образования и науки республики, порекомендовав приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды детей за пределы районов при температуре -25 градусов.

Как напомнили в ведомстве, уроки могут отменить для учеников начальных классов сельских школ при -23˚, в начальных классах городских школ и 5—9 классах сельских школ — при минус 25˚, в 5—9 классах городских школ — при 27˚. Если температура опустится ниже 32 градусов, то занятия отменят и для старшеклассников.

Занятия по физкультуре в зимний период на открытом воздухе, согласно санитарным нормам и правилам, допускаются для учеников младших классов лишь при температуре воздуха не ниже трех градусов мороза и скорости ветра не более 6—10 метров в секунду, для старшеклассников — не ниже минус 10 градусов и ветре не сильнее 6—10 метров в секунду.

realnoevremya.ru (архив)

— Невзирая на показатели термометров, все татарстанские школы и педагогические коллективы в полном составе будут работать в прежнем режиме. Если вам не с кем оставить несовершеннолетних детей, то школы примут их при любой температуре. С ребенком будут заниматься педагоги, и он будет накормлен горячим питанием. Если ребенок остается дома, родителям рекомендуется предупредить классного руководителя о том, что ребенок пропустит школу, — обратились в министерстве к родителям школьников.

Там добавили, что температурный режим в общеобразовательных организациях также соответствует всем нормам и требованиям.

По данным Гидрометцентра Татарстана, сильные морозы стоит ждать в пятницу, 16 февраля. Ночью и утром температура воздуха может достигать отметок в -25 до -30 градусов, а в некоторых районах — от -32 до -37 градусов. Днем температура воздуха будет варьироваться в пределах -15 до -20 градусов. Осадков не ожидается.



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Айрат Назипов