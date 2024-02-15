Рустам Минниханов встретился с иранскими коллегами в Исфахане и рассказал о потенциале Татарстана

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в деловом форуме «Исфахан — Татарстан». На нем представители двух стран обменялись опытом в социально-экономическом и промышленном развитии регионов, а также наметили области для сотрудничества между Россией и Ираном. Рустам Минниханов выразил надежду, что в ходе визита деловые круги откроют новые направления для взаимодействия и договорятся о совместных проектах. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

О торгово-промышленном и социально-экономическом потенциале Татарстана рассказал недавно назначенный генеральный консул России в Исфахане Андрей Жильцов. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко подробнее остановился на потенциале региона в сфере инвестиций.

Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов раскрыл туристический потенциал республики, а также пригласил иранских коллег чаще приезжать в Татарстан. Губернатор провинции Исфахан Реза Мортазави выразил уверенность в продолжении сотрудничества и скором обсуждении предложений, озвученных на встрече.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что президент Ирана посетит Казань и примет участие в мероприятиях БРИКС. Рустам Минниханов встретился с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси. Встреча состоялась в резиденции в Тегеране. Ибрагим Раиси отметил высокой интерес Ирана в развитии сотрудничества с регионами России.

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Разил Самигуллин