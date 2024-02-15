В Татарстане похолодает до -37 градусов

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане ожидаются 37-градусные морозы. Об аномальных холодах предупредили в Гидрометцентре республики.

Сильные морозы стоит ждать в пятницу, 16 февраля. Ночью и утром температура воздуха может достигать отметок в -25 до -30 градусов, а в некоторых районах — от -32 до -37 градусов. Осадков не ожидается.

Существенно потеплеет в выходные. Ночью в субботу ожидается -16..-21˚, днем -10..-15˚, в воскресенье дневные температуры воздуха составят от -6 до -11 градусов. Синоптики прогнозируют снег.

realnoevremya.ru (архив)

В начале следующей недели на территории региона ожидаются метели и сильный ветер. Также пройдет снег. Ночью прогнозируется от -6..-11 градусов, днем от -3 до -8˚. Осадки прекратятся во вторник, 20 февраля. Температурный фон существенно не изменится.

Напомним, в последние дни Татарстан находится под влиянием обширного северного антициклона. Столбики термометров опускались до -33 градусов.

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Айрат Назипов