МХЛ дисквалифицировала семерых игроков за массовую драку в матче «Реактор» — «Ирбис»
Спортивно-дисциплинарный комитет Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) вынес решения по итогам инцидента в матче между нижнекамским «Реактором» и казанским «Ирбисом», состоявшемся 18 января и завершившимся победой «Ирбиса» со счетом 8:0. Об этом сообщает официальный сайт МХЛ.
Напомним, что в начале третьего периода произошла массовая драка с участием всех хоккеистов, находившихся на льду. После вбрасывания на площадке начались сразу пять потасовок. Все игроки были удалены до конца матча, а пятерка «Реактора» также получила малые штрафы как зачинщики драки.
После рассмотрения всех обстоятельств инцидента СДК дисквалифицировал семь игроков на различное количество матчей:
- Тимофей Ураков («Реактор») — 5 матчей;
- Андрей Еременко («Реактор») — 5 матчей;
- Жоэ-Кристоф Муиссу («Реактор») — 5 матчей;
- Данил Шишкин («Реактор») — 5 матчей;
- Павел Анохин («Реактор») — 3 матча;
- Николай Руликов («Реактор») — 1 матч;
- Геннадий Наумов («Ирбис») — 1 матч.
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