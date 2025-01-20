МХЛ дисквалифицировала семерых игроков за массовую драку в матче «Реактор» — «Ирбис»

Фото: Динар Фатыхов

Спортивно-дисциплинарный комитет Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) вынес решения по итогам инцидента в матче между нижнекамским «Реактором» и казанским «Ирбисом», состоявшемся 18 января и завершившимся победой «Ирбиса» со счетом 8:0. Об этом сообщает официальный сайт МХЛ.

Напомним, что в начале третьего периода произошла массовая драка с участием всех хоккеистов, находившихся на льду. После вбрасывания на площадке начались сразу пять потасовок. Все игроки были удалены до конца матча, а пятерка «Реактора» также получила малые штрафы как зачинщики драки.

После рассмотрения всех обстоятельств инцидента СДК дисквалифицировал семь игроков на различное количество матчей: