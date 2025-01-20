В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Фото: Мария Зверева

В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) были сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских авиационных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.



Напомним, за минувшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник, в том числе один над Татарстаном. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате попытки атаки БПЛА на промышленные предприятия в Казани обломок упал рядом с домом на улице Можайского. Спецслужбы провели проверку и подтвердили, что деталь не представляет опасности, угрозы жизни нет, а ситуация в районе остается безопасной.



Анастасия Фартыгина