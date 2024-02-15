В Доме Маркова на Баумана запускают одноименную сеть отелей

Фото: realnoevremya.ru/ Василя Ширшова

Московский собственник старинного купеческого особняка — Дома купца Маркова — на ул. Баумана, 27 готовится к открытию отеля. Смену формата с апартаментов на привычную гостиницу и скорый запуск «Реальному времени» подтвердили эксперты недвижимости, знакомые с проектом. Владеющая зданием компания ЗАО «Аллегро центр» пока не раскрывает всех деталей даже представителям местной индустрии гостеприимства. Тем временем федералы вновь увязли в судебной тяжбе с подрядчиками и прежним директором.



Дом Маркова готовят к открытию



Территория Дома купца Маркова частично все еще огорожена строительным забором, раскрашенным под троллейбус. Вход заперт, на балконе снуют рабочие. Но внешне отреставрированное здание выглядит уже готовым к приему посетителей.

— Скоро уже открытие, это будет сеть отелей «Марков», — сообщил «Реальному времени» вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев. — Здание старое, давно стояло заброшенным. Когда его купили федералы, решили сделать редевелопмент. Сейчас планируют открыть гостиницу. Видел этот объект, общался с представителем.

На первых порах собственник здания на ул. Баумана, 27 планировал разместить в восстановленном объекте культурного наследия апарт-отель, но в дальнейшем сделал выбор в пользу привычной гостиницы.



Пятиэтажное здание ОКН (5-й этаж — подвальный) занимает участок почти в 1,2 тысячи кв.м, площадь самого особняка превышает 4,8 тысячи «квадратов». Заявленное количество номеров 88. Из инфраструктуры от апартов остаются ресторан, бар, коворкинг, торговые помещения.



Памятник представляет собой реконструированный комплекс построек второй половины ХIХ — середины ХХ веков, сформированных вокруг компактного внутреннего двора. На первом и цокольном этажах организовано общественное пространство с конференц-залом и торговыми объектами, номерной фонд занимает 2, 3 и 4 этажи.

На первом и цокольном этажах организовано общественное пространство, номерной фонд занимает 2, 3 и 4 этажи. realnoevremya.ru/ Василя Ширшова

«Московские коллеги не сильно интегрированы в наше сообщество»

Зданием владеет московская компания ЗАО «Аллегро Центр» под руководством Ильи Корина, управляющего и выступающего совладельцем еще нескольких столичных фирм в области операций с недвижимостью. Учредителем закрытого акционерного общества, согласно выписке ЕГРЮЛ, указан Семен Пономарев, владеющий еще двумя московскими компаниями по аренде и управлению имуществом, а также в области информационных технологий. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», собственник Дома Маркова в 2022 году ушел в минус, более свежих финансовых результатов не приводится.

Связаться с Ильей Кориным или Семеном Пономаревым оказалось непросто. По указанным в открытом доступе номерам телефонов компании и самого директора никто не ответил, письма на его электронные адреса вернулись. Ответ на запрос издания на почту учредителя ЗАО «Аллегро Центр» будет опубликован по получении.

— Мы сами несколько раз подходили к этому зданию, и рабочие нам сказали: «Да, это будет отель». Но, к сожалению, больше информации нет, на собственника выйти не удалось. Я даже у своих спрашивала, но никто ничего не знает, — сообщила «Реальному времени» исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина.

— К сожалению, наши московские коллеги не сильно интегрированы в наше сообщество. Мы, конечно, стараемся выйти с ними на контакт, общались с представителем, но внятной информации по запуску отеля нам пока не дали, — добавил председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана, генеральный директор ООО «Кафе Сказка» Михаил Шарипов.



Казани не хватает отелей в пиковые даты

В Казани усиливается тренд в сегменте HoReCa, отмечают эксперты недвижимости. Возросли запросы на строительство гостиниц или покупку зданий под редевелопмент с целью открыть отели. «На Булаке было старое административное здание советских времен с кабинетной системой. Его превратили в современный апарт-комплекс с хорошим ремонтом», — приводят примеры собеседники издания.

В Казани усиливается тренд в сегменте HoReCa, отмечают эксперты недвижимости. realnoevremya.ru/ Василя Ширшова

— Пополнение номерного фонда нам, конечно, очень нужно. Но проблема в том, что годовая загрузка все равно остается в пределах 65%, в среднем по году она не особо растет. Другой вопрос — у нас не хватает мест в пиковые даты. Мы — популярная локация как для отдыха, так и для проведения масштабных мероприятий. Очень помогло бы распределение мероприятий на даты вне сезона. В мае мы столкнемся с нехваткой мест в отелях, когда стартует форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», а это любимое время для путешествий у туристов, а потом летом будут Игры БРИКС, — пояснила Александра Юшутина.

— Локация в целом и потенциально — очень хорошее место, в их интересах открыть отель в ближайшее время, — отметил Михаил Шарипов, комментируя проект в Доме Маркова. — Сейчас наметилась тенденция на повышение уровня затрат туристов, то есть гости позволяют себе оставлять в Казани все больше и больше денег за счет того, что в городе и в республике стало много точек притяжения. Хотелось бы, чтобы быстрее запустились, потому что в сезон не хватает номерного фонда.

Реставрация здания затянулась из-за споров собственника с генподрядчиком, вернее с тремя его фирмами. Прошлой весной ЗАО «Аллегро Центр» выиграло суд первой инстанции против СК «Проект-Реставрация» ввиду сорванных работ и достройки дома силами другой фирмы.

Строители требовали с заказчика 67,6 млн рублей, но суд отказал в иске и поддержал встречное заявление владельца Дома Маркова ко второму одноименному юрлицу подрядчика, постановив взыскать 28,42 млн рублей неосновательного обогащения, 2,8 млн неустойки и 5,25 млн процентов с последующим их начислением на сумму долга.

Строители требовали с заказчика 67,6 млн рублей, но суд отказал в иске и поддержал встречный иск владельца Дома Маркова к юрлицу подрядчика. realnoevremya.ru/ Василя Ширшова

Были удовлетворены требования собственника и к третьей фирме «Спектр», которая должна была выплатить свыше 643 тысяч неосновательного обогащения, более 117 тысяч неустойки и около 120 тысяч процентов с последующим их начислением на сумму долга. Однако в этой части апелляция решение отменила, поскольку компания была ликвидирована.

