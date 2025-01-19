УНИКС одержал победу в одиннадцатом матче подряд
Казанцы обыграли самарцев со счетом 94:59
БК УНИКС обыграл Самару в домашнем матче. Счет составил 94:59.
Для казанцев победа стала одиннадцатой кряду.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 21 очко. 20 очков на свой счет записал Девон Акун-Пёрселл. Еще 18 — на счету Джалена Рейнольдса.
В составе самарцев 16 очков набрал Михаил Кулагин. Еще 12 — на счету Ильи Попова.
Напомним, 15 января казанский УНИКС одержал победу над казахстанской «Астаной» на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 104:57 (27:16, 29:12, 22:12, 26:17).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.