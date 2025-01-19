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УНИКС одержал победу в одиннадцатом матче подряд

20:08, 19.01.2025

Казанцы обыграли самарцев со счетом 94:59

УНИКС одержал победу в одиннадцатом матче подряд
Фото: Динар Фатыхов

БК УНИКС обыграл Самару в домашнем матче. Счет составил 94:59.

Для казанцев победа стала одиннадцатой кряду.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 21 очко. 20 очков на свой счет записал Девон Акун-Пёрселл. Еще 18 — на счету Джалена Рейнольдса.

В составе самарцев 16 очков набрал Михаил Кулагин. Еще 12 — на счету Ильи Попова.

Напомним, 15 января казанский УНИКС одержал победу над казахстанской «Астаной» на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 104:57 (27:16, 29:12, 22:12, 26:17).

Елизавета Пуншева

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