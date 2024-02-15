Генерал Соколов доложил о рейтинге «разводов» татарстанцев на 4 миллиарда и «смелых» операторах связи

Врио главы МВД Татарстана предложил лишать лицензий операторов связи за «содействие» аферистам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С предложением ужесточения законодательства для операторов связи выступил сегодня на сессии Госсовета РТ врио главы МВД республики Алексей Соколов. По его мнению, штрафы для сотовых компаний за звонки мошенников из-за границы с подменных номеров стоит увеличить кратно, а за неоднократные нарушения — лишать лицензии, сообщает журналист «Реального времени».

Аферисты вывели Татарстан в антилидеры



Тема дистанционных мошенничеств стала одной из главных в отчетном докладе генерал-майора. Треть всех преступлений в Татарстане за 2023 год пришлась именно на эту сферу. Всего таких фактов зарегистрировано 26,5 тысячи — почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Для сравнения — по числу таких краж и афер Татарстан опережают только Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, но там динамика роста ниже — 20—26% по сравнению с прошлым годом.

Общие потери татарстанцев за 12 месяцев от дистанционных краж с банковских карт и афер в МВД оценили в 4 млрд 223 млн рублей.

«В результате 645 командировок в иные регионы страны задержаны более 320 лиц, подозреваемых в этих преступлениях. В ходе работы с ними установлено более 2 тысяч 180 дополнительных эпизодов их преступной деятельности», — отчасти объяснил впечатляющую статистику Алексей Соколов.

На сессии Алексей Соколов сообщил — вчера задержан подозреваемый в обмане казанца на сумму свыше 8 млн рублей. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он заявил — «рейтинг «разводов» населения возглавляют несколько основных способов. Самый распространенный — это звонки от имени служб безопасности банков и правоохранительных органов о несанкционированном доступе к счетам (39%). «По ним причиняется наибольший ущерб», — сообщил генерал и привел свежий пример — после таких звонков пенсионер из Авиастроительного района снял со счетов и передал мошенникам около 8 млн рублей, а в январе этого года его убедили еще и квартиру продать. Деньги также ушли мошенникам. «Вчера подозреваемый был задержан», — доложил Соколов.

Второй популярный метод — «развод» под предлогом выгодного инвестирования (около 18%). Третий пока лишь набирает обороты.

Как 100 татарстанцев прокредитовали мошенников через портал госуслуг

Алгоритм относительно новой схемы мошенничества врио министра разъяснил депутатам максимально доступно, с оговоркой — «с высокой долей вероятности в ближайшее время он начнет доминировать»:

От имени сотовой компании звонит мошенник: «У вас истекает срок договора, истекает срок сим-карты — оставляем номер или нет?» Клиент, разумеется, отвечает утвердительно, не зная о том, что в это время аферист уже пытается получить по его номеру телефона доступ к личному кабинету на портале госуслуг. Но пароль не знает, а система принимает его за владельца телефона и предлагает восстановить доступ к аккаунту. Для чего отправляет код в СМС-сообщении.

«Вам приходит СМС, что вы не можете зайти, приходят коды на восстановление, и вы говорите: «Конечно, номер я буду оставлять». Лжеоператор говорит: «Тогда продиктуйте код, который вам пришел». И вы не обращаете внимания, что он пришел с «Госуслуг», думаете — это код для продления связи, и ведетесь — называете ему код. Через этот код он заходит к вам на «Госуслуги», получает доступ в личный кабинет и подает заявки на оформление кредитов. А потом получает ваши деньги», — изложил суть обмана Алексей Соколов. И добавил: «На текущий год порядка 100 фактов таких с ущербом в 12 млн рублей».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По мнению ВИП-полицейского, пользователям не стоит вести разговоры о своих номерах с неизвестными, лучше всего оборвать звонок и самому дозвониться на горячую линию оператора связи либо сходить в ближайший салон. Но это лишь одна сторона проблемы.

«Нужно обратить внимание на уязвимость профиля личного кабинета на портале госуслуг и проводить серьезную работу по информированию населения», — обратился докладчик с трибуны Госсовета к руководству Минцифры.

Неудачная попытка «развода» лениногорского главы дошла до суда

Все чаще телефонные и виртуальные аферисты атакуют не самых простых людей. По словам Соколова, в суд направлено дело в отношении жителя Ставропольского края, который под предлогом матпомощи для нужд СВО вводил в заблуждение глав районных администраций. Напомним, представлялся этот аферист первым зампредом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адамом Делимхановым, на момент его ареста в Вахитовском райсуде Казани в деле было два эпизода — «развод» на 234 тысячи чиновника в Мордовии и неудачная попытка выманить 60 тысяч у главы Лениногорского района Татарстана.

Также перед судом предстанут семь членов преступной группы из Марий Эл — жители Волжска занимались «подбором и ротацией курьеров для совершения мошенничеств на территории Татарстана, Чувашии и Марий Эл».

Лжезампред Госдумы РФ в Вахитовском суде Казани. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Соколов сообщил о задержании группы, причастной к хищению «с выводом на безопасные счета» 20 млн рублей казанцев. А еще — о поимке 30-летнего «рекордсмена» из Азербайджана: «находясь в России нелегально, он за 4 дня совершил 10 мошенничеств, похитив у пенсионеров более 2 млн рублей под видом курьера».

Еще десять граждан подозреваются в обмане пожилых по схеме «Родственник попал в аварию, нужны деньги». Общий ущерб по аферам этого профиля за год превысил 50 млн рублей.

— В прошлогоднем отчете я не лукавил, что методика раскрытия таких преступлений наработана. В 2023 году мы задержали вдвое больше таких курьеров, чем годом ранее, — поделился с парламентом Соколов. — 159 задержанных (114 — татарстанцы от 16 до 23 лет) — это курьеры кол-центров. Они были осведомлены, что указания — у кого забрать деньги и куда перевести — получают от лиц, находящихся на Украине.

В числе задержанных — четыре студента Аксубаевского техникума. Эта группа, по словам врио министра, обирала доверчивых стариков в Заинском, Мамадышском, Чистопольском и Азнакаевском районах. За три месяца «наработала» на 3 миллиона рублей, и, возможно, продолжать образование студентам придется уже за решеткой.

«Принятые меры ответственности не сильно напугали операторов»

Депутат Алсу Набиева поинтересовалась: есть ли резервы для борьбы с дистанционными мошенниками, ведь уже достигнутые результаты «меркнут на фоне информации о количестве таких дел».

Алексей Соколов выделил три аспекта работы, где принятых мер пока недостаточно. Первый касается информирования населения и включения всех ресурсов СМИ и институтов власти. Второй — электронного взаимодействия силовиков с операторами связи и кредитными учреждениями с целью раскрытия таких дистанционных преступлений по горячим следам. По словам генерал-майора, МВД Татарстана является лидером в стране по количеству заключенных соглашений о сотрудничестве с указанными контрагентами: «У нас десятки соглашений. Но и здесь мы понимаем — необходимо двигаться дальше, наращивать эти объемы». Задача на 2024 год — расширить сферы электронного взаимодействия.

Третье направление работы касается законодательства. «Хорошим дополнительным инструментом» назвал Соколов появление в 2023 году статьи 13.2.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность для операторов связи за то, чтобы номер, с которого звонит один абонент, в таком же виде распознавался тем, кому звонят, а не подменялся на номер отдела полиции, дежурной части, банка и т. д. Речь, в частности, идет о пропуске звонков с таких подменных номеров в Россию из-за границы.



Будет ли реализована законодательная инициатива об ужесточении ответственности операторов связи — покажет время. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Что такое подменный номер, мы все прекрасно знаем. Это программа, с помощью которой жулик имеет возможность, чтобы у потерпевшего отражались, высвечивались оригинальные номера любого профиля. Так вот анализ показывает, принятые меры ответственности не сильно напугали операторов: вал проходящих звонков не уменьшается, — констатировал докладчик.

А далее врио министра назвал среднюю цифру ежедневного ущерба по Татарстану от действий «подменышей» — 10 млн рублей. «Сегодняшнюю сводку изучал — 15 фактов по республике с общим ущербом в 18 млн рублей», — добавил он.

По мнению Соколова, «большого испуга» у операторов нет, потому что максимум, что им грозит, — штраф до 1 млн рублей, должностным лицам — до 100 тысяч, индивидуальным предпринимателям — до 800.

— Целесообразно, я полагаю, кратно увеличить размер штрафов и при неоднократности рассматривать вопрос о лишении лицензии на занятие указанной деятельностью, — выступил с предложением перед парламентариями генерал-майор полиции.

Будет ли реализована эта законодательная инициатива — покажет время.