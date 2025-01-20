«КОС-Синтез» сохранил лидерство в чемпионате России по водному поло

Фото: Михаил Захаров

«КОС-Синтез» сохранил первую строчку турнирной таблицы чемпионата России по водному поло. Команда Евгения Ярощука опережает ближайшего преследователя на пять очков.

В минувшие выходные «КОС-Синтез» дважды сыграл на выезде с волгоградским «Спартаком». В первой игре казанцы одержали победу 11:4, а во второй проиграли со счетом 9:10. Поражение стало лишь вторым для «заводчан» в нынешнем сезоне чемпионата.

По итогам тура «КОС-Синтез» остался на первом месте таблицы Суперлиги с 42 очками. Второе место занимает астраханское «Динамо» с 37 баллами. Тройку лучших замыкает волгоградский «Спартак» с отставанием от лидера на 15 очков.

В следующем туре «КОС-Синтез» сыграет 24 и 25 января в Казани с МК СШОР «Восток».

Казанская команда в текущем сезоне выступает в ранге действующего чемпиона Суперлиги.

Зульфат Шафигуллин