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Трамп назвал Овечкина великим игроком перед инаугурацией президента США

08:07, 20.01.2025
Трамп назвал Овечкина великим игроком перед инаугурацией президента США
Фото: Michael Miller/commons.wikimedia.org

Избранный президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина великим игроком. Это произошло на митинге в Вашингтоне накануне президентской инаугурации.

— Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены… Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин великий игрок, не так ли? — сказал Трамп, обратившись к собравшимся зрителям.

скриншот из соцсети X

Инаугурация Трампа на пост президента США состоится 20 января в Вашингтоне. Прежним главой страны являлся Джо Байден.

Овечкин выступает за клуб «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. Последние 15 лет российский нападающий является капитаном команды. Овечкин близок к легендарному рекорду канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в истории НХЛ. До рекордного показателя россиянину не хватает 20 голов — 874 против 894 у канадского игрока, давно завершившего карьеру.

Зульфат Шафигуллин

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