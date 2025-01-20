Трамп назвал Овечкина великим игроком перед инаугурацией президента США

Избранный президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина великим игроком. Это произошло на митинге в Вашингтоне накануне президентской инаугурации.

— Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены… Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин великий игрок, не так ли? — сказал Трамп, обратившись к собравшимся зрителям.

Инаугурация Трампа на пост президента США состоится 20 января в Вашингтоне. Прежним главой страны являлся Джо Байден.

Овечкин выступает за клуб «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. Последние 15 лет российский нападающий является капитаном команды. Овечкин близок к легендарному рекорду канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в истории НХЛ. До рекордного показателя россиянину не хватает 20 голов — 874 против 894 у канадского игрока, давно завершившего карьеру.

Зульфат Шафигуллин