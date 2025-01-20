В Бугульме мужчина стал фигурантом уголовного дела за ложный донос о мошенничестве

Фото: Динар Фатыхов

В Бугульме 48-летний местный житель, обратившийся в полицию с заявлением о мошенничестве, сам стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Мужчина утверждал, что с марта по апрель 2024 года неизвестный оформил на его имя два микрозайма на общую сумму 80 тыс. рублей. Однако в ходе проверки выяснилось, что он сам оформил займы и потратил деньги, а заявление о преступлении написал из-за опасений конфликта с супругой.

Полиция установила, что факта мошенничества не было, а заявитель сознался в ложном доносе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении преступления»), которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Рената Валеева