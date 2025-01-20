«Ак Барс» во второй раз подряд сыграет с «Адмиралом» во Владивостоке

Последний матч «барсов» в выездной серии на Дальнем Востоке

Сегодня «Ак Барс» проведет заключительный матч выездной серии на Дальнем Востоке. Команда Анвара Гатиятулина во второй раз подряд сыграет во Владивостоке с «Адмиралом». Встреча в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется в 12.30 по московскому времени.

«Ак Барс» в текущем сезоне выиграл все три матча с «Адмиралом». Вначале «барсы» дважды обыграли соперника в Казани — 2:0 и 4:2, а затем в прошедшую субботу на выезде — 5:2. Всего в КХЛ команды провели 33 очных поединка, в которых 26 раз сильнее оказывались хоккеисты «Ак Барса».

Команда Гатиятулина занимает второе место в Восточной конференции с 60 очками. Столько же баллов у «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева», уступающие казанцам лишь по дополнительным показателям. В случае поражения во Владивостоке «Ак Барс» может упасть на пятую строчку Востока.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Адмирал» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды Леонида Тамбиева 47 очков.

В прямом эфире матч во Владивостоке покажет татарстанский телеканал «ТНВ» в 12.30 по мск.

Зульфат Шафигуллин