Одобрению новых санкций против России помешала Венгрия

Из-за позиции Венгрии послы стран ЕС не смогли одобрить новый пакет санкций в отношении России. Об этом пишет газета Financial Times.

На встрече послов стран ЕС не был принят пакет новых санкций против России, однако они не были приняты из-за позиции Венгрии. Данное решение выносилось в отношении почти 200 физлиц и компаний из России, Китая и других стран.

Как заявил неназванный чиновник, Будапешт не согласился из-за китайских компаний.

Ранее сообщалось, что за два года санкций ушли из России только 100 из 500 европейских компаний. При этом в расчет не взяты компании, чей оборот $0,5 миллиарда.

Разил Самигуллин