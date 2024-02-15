В России планируют отменить НДФЛ на доходы менее 30 тысяч рублей в месяц

Депутаты Госдумы предлагают отменить НДФЛ на доходы, которые не превышают 30 тысяч рублей в месяц. В настоящее время законопроект направлен в правительство.

Принятие данного закона окажется ощутимой мерой поддержки для малообеспеченных граждан страны, поскольку по инициативе планируется освобождение от уплаты НДФЛ лиц, у которых годовой доход не превышает 360 тысячи рублей.

Ранее 14 февраля президент России Владимир Путин подписал законопроект, по которому работодатели не смогут увольнять одиноких родителей в том случае, если они растят детей до 16 лет.

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Разил Самигуллин