Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open

Уроженка Казани проиграла украинке Элине Свитолине

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вылетела из розыгрыша трофея Australian Open. Уроженка Казани в 1/8 финала уступила украинке Элине Свитолиной.

Матч длился 1 час 23 минуты и закончился победой соперницы из Украины со счетом 4:6, 1:6. В первом сете Кудерметова вела 4:1, но затем взяла медицинский тайм-аут, после которого проиграла 11 из 12 геймов. За матч россиянка не сделала ни одного эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала два из трех брей-пойнтов.

За выход в полуфинал украинка Свитолина поборется с американкой Мэдисон Киз, обыгравшей Елену Рыбакину из Казахстана. Украинская теннисистка не проигрывает россиянкам с 2022 года.



Кудерметова впервые в карьере дошла до четвертого круга Australian Open. Также уроженка Казани не проходила дальше второго раунда турниров «Большого шлема» с US Open-2022.

Зульфат Шафигуллин