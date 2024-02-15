Закон о создании центров раннего физического развития детей прошел первое чтение

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает наделить правовым статусом центры раннего физического развития детей. Их начнут создавать в российских регионах. Такие центры будут получать поддержку от государства.

По словам первого заместителя председателя Комитета по физкультуре и спорту Дмитрия Пирога, целями создания подобных центров является развитие способностей детей к занятиям физической культурой и спортом, а также выявление одаренных детей.

— Это будут организации, осуществляющие образовательную деятельность и создающиеся для развития у детей способностей к занятию спортом в рамках дошкольного и школьного образования, — сказал он в Госдуме.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму еще 18 июля 2023 года. Инициатором документа стал председатель Комитета Государственной думы России по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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Айрат Назипов