Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете треш-стримов

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете треш-стримов. В документе законопроекта отмечается, что распространение фото- и видеоматериалов с изображением противоправных действий, совершенных с жестокостью будет являться основанием для включения ресурса в единый реестр запрещенных в России сайтов. Причинами включения в список реестра также отмечается демонстрация последствий противоправных деяний, а также призыв к совершению подобных действий.

Согласно закону владельцы социальных сетей также обязаны проводить мониторинг для выявления такого контента.

Ранее в начале января сообщалось, что законопроекты о запрете треш-стримов в России рассмотрят в приоритетном порядке. В начале года Володин, объясняя причины такого решения, указал, что «в последние дни поступает особенно много обращений с просьбами найти решение, которое позволит эффективно бороться с таким явлением».

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Разил Самигуллин